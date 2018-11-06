الملك سلمان يضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروع في القصيم

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غداً الأربعاء، أثناء زيارته لمنطقة القصيم، افتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروع تشمل جوانب تنموية وتعليمة، وإسكان وطرق وبيئة، ومياه وكهرباء وخدمات عامة، إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية، بكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.

وأعلن ذلك أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء.

وقال أمير القصيم إن خادم الحرمين الشريفين سيفتتح أكثر من 400 مشروع في 12 قطاعاً، أكثر من 12 مليار ريال، وسيدشن ويضع حجر الأساس لـ199 مشروعاً لـ5 قطاعات حكومية بأكثر من 4 مليارات ريال.

وتعد زيارة القصيم، المحطة الأولى في سلسلة زيارات داخلية إلى عدد من المناطق السعودية، في جولة داخلية غير مسبوقة منذ توليه العرش قبل أكثر من ثلاثة أعوام.