زي النهاردة بتاريخ 7 - 11 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 7 - 11 - 2018

** أحداث





* 1492 - "النيزك إنسايشايم" يضرب الأرض وقت الظهر في حقل قمح خارج الألزاس في فرنسا.





* 1875 - القوات الإثيوبية بقيادة البريطاني كيركهام تحاصر في وادٍ ثم تبيد فرقة مصرية قوامها 2000 جندي يقودهم السويسري منزينجر باشا في «معركة جوندت» وذلك ضمن حملة الحبشة.





* 1916 - انتخاب جانيت رانكين عضوة في الكونغرس الأمريكي، لتكون أول امرأة تنتخب لعضويته.





* 1917 - البلاشفة يتسلمون السلطة في روسيا.





* 1917 - القوات البريطانية بقيادة الجنرال إدموند ألنبي تتمكن من الاستيلاء على قطاع غزة بفلسطين من القوات العثمانية.





* 1919 - القبض على أكثر من 10000 من الشيوعيين والفوضويين في 23 مدينة أميركية.





* 1920 - البطريرك تيخون يصدر مرسومًا يؤدي إلى تشكيل الكنيسة الروسية الأرثوذكسية خارج روسيا.





* 1921 - بينيتو موسوليني يعلن نفسه «دوتشي» الحزب الفاشي.





* 1949 - ملك مصر فاروق الأول يصدر قرارًا يحل به البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.





* 1956 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرارًا يطلب من المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل الإنسحاب الفوري من مصر بعد اجتياحهم للسويس.





* 1962 - اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تقوم بموجبه سفن أميركية بالتحقق من البحر من الصواريخ السوفيتية التي يتم سحبها من كوبا.





* 1972 - إعادة انتخاب ريتشارد نيكسون رئيسًا للولايات المتحدة لفترة رئاسية ثانية.





* 1973 - مصر والولايات المتحدة تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد قطيعة استمرت نحو ستة سنوات منذ حرب 1967.





* 1983 - الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا هي الأولى لرئيس جزائري منذ الاستقلال.





* 1985 - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يعلن من القاهرة إدانته لكل أشكال الإرهاب، لكنه يجدد تأكيده على حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي على أرضهم.





* 1987 - رئيس الوزراء التونسي زين العابدين بن علي يطيح بالرئيس الحبيب بورقيبة في انقلاب أبيض ويتولى الرئاسة في تونس.





* 1990 - انتخاب ماري روبنسون رئيسة لجمهورية أيرلندا، لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة فيها.





* 2004 - الحكومة العراقية المؤقتة تعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا.





* 2007 - الجنيه الإسترليني يصل لأعلى قيمة له مقابل الدولار منذ ست وعشرين عامًا، حيث وصلت قيمته إلى 2،1161$.





* 2012 - الرئيس الأميركي باراك أوباما يفوز بولاية رئاسية ثانية بعدما حصل على 303 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 206 أصوات لمنافسه ميت رومني.





* 2016 - افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP22) بمدينة مراكش بالمغرب.









** مواليد





* 630 - الإمبراطور قنسطنس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.





* 994 - علي بن حزم الأندلسي، فيلسوف عربي.





* 1832 - أندرو ديكسون وايت، كاتب ودبلوماسي أمريكي.





* 1852 - داود صليوا، صحفي ومدرس وشاعر عراقي.





* 1867 - ماري كوري، عالمة فيزياء وكيمياء بولندية / فرنسية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 وجائزة نوبل في الكيمياء عام 1911.





* 1878 - ليزه مايتنر، عالمة فيزياء سويدية.





* 1879 - ليون تروتسكي، قائد ومفكر شيوعي.





* 1888 - تشاندراسيخارا رامان، عالم فيزياء هندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1930.





* 1903 - كونراد لورنتس، عالم نمساوي في علم الحيوان حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.





* 1913 - ألبير كامو، كاتب وفيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1957.





* 1929 - إريك كاندل، عالم أمريكي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2000.





* 1937 - رجاء حسين، ممثلة مصرية.





* 1939 - باربارا لسكوف، عالمة أمريكية في علم الحاسوب.





* 1943 - مايكل سبنس، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.





* 1944 - لويجي ريفا، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1945 - إيرل بون، ممثل أمريكي.





* 1952 - ديفيد بتريوس، عسكري أمريكي.





* 1963 - جون بارنس، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 1967 - ديفيد جوتا، دي جاي فرنسي.





* 1973 - مارتن باليرمو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





* 1975 - مرزوق العتيبي، لاعب كرة قدم سعودي.





* 1978 - مكسيم خليل، ممثل سوري.





* 1978 - محمد أبو تريكة، لاعب كرة قدم مصري.





* 1978 - ريو فرديناند، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1978 - يان فينغور أوف هيسلينك، لاعب كرة قدم هولندي.









** وفيات





* 644 - عمر بن الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين.





* 1956 - زيان عاشور، قائد الثورة الجزائرية في الصحراء.





* 1962 - إليانور روزفلت، سياسية أمريكية وزوجة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة.





* 1965 - محمد بن عبد العزيز المانع، عالم دين وتربوي سعودي.





* 1980 - ستيف ماكوين، ممثل أمريكي.





* 1992 - ألكسندر دوبتشيك، سياسي ورجل دولة سلوفاكي.





* 2011 - جو فريزر، ملاكم أمريكي.





* 2013 - مانفريد رومل، رئيس بلدية شتوتغارت والابن الوحيد للقائد العسكري الألماني السابق إرفين رومل.





* 2017 - روي هالادي، لاعب بيسبول أمريكي.









** أعياد ومناسبات





* اليوم الوطني في كتالونيا الشمالية.





* اليوم العالمي للفيزياء الطبية، تم تحديده من قبل المنظمة الدولية للفيزياء الطبية يوافق يوم ميلاد ماري كوري .