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الشرطة الفرنسية تعتقل 13 شخصاً بستراسبورج في تظاهرة مؤيدة للأكراد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:44 م
الشرطة الفرنسية تعتقل 13 شخصاً بستراسبورج في تظاهرة مؤيدة للأكراد
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وكالات
 

أصيب 7 من الدرك الفرنسي بجروح واعتقل 13 ناشطاً في ستراسبورج، شرق فرنسا، اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات بين متظاهرين مؤيّدين للأكراد وقوات الأمن، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

 

وقال مصدر في الإدارة الإقليمية لمنطقة ستراسبورج، إن المواجهات اندلعت نحو الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي "عندما حاول المتظاهرون تجاوز حاجز للدرك للتوجه إلى مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

 

وأوضح مصدر أمني أن 12 ناشطاً كانوا نجحوا قبل ذلك في الدخول عنوة إلى مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الواقعة على بُعد مئات الأمتار من مقر مجلس أوروبا، قبل اعتقالهم.

 

وتجمع  حشد من نحو ألف شخص أمام مقر مجلس أوروبا احتجاجاً على شروط سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في تركيا، قبل التوجه إلى مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

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