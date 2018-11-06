لماذا تأخرت نهاية ميليشيات الحوثي؟.. "مداد نيوز" تجيب (فيديو)

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان " لماذا تأخرت نهاية ميليشيات الحوثي؟"، حيث أكد التقرير أن حرص التحالف العربي على أرواح المدنيين هو السبب الرئيسي وراء تأخر القضاء على المليشيات الحوثية.

وأوضح التقرير أن قوات التحالف العربي حريصة على الحفاظ على أراضي ومؤسسات الدولة اليمنية وعدم تحويل اليمن إلى خراب كما حدث في سوريا على يد المليشيات الإيرانية هناك.



