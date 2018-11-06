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لماذا تأخرت نهاية ميليشيات الحوثي؟.. "مداد نيوز" تجيب (فيديو)

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:43 م
لماذا تأخرت نهاية ميليشيات الحوثي؟.. مداد نيوز تجيب (فيديو)
الحوثيين - أرشيفية
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الفجر
 

 

نشر موقع "مداد نيوز" المكافح للإرهاب والتطرف فيديو بعنوان " لماذا تأخرت نهاية ميليشيات الحوثي؟"، حيث أكد التقرير أن حرص التحالف العربي على أرواح المدنيين هو السبب الرئيسي وراء تأخر القضاء على المليشيات الحوثية.

 

وأوضح التقرير أن قوات التحالف العربي حريصة على الحفاظ على أراضي ومؤسسات الدولة اليمنية وعدم تحويل اليمن إلى خراب كما حدث في سوريا على يد المليشيات الإيرانية هناك.


 

المزيد عن: نهاية الحوثيين مليشيات ايران مداد نيوز ايران اليمن الحوثيين التحالف العربي
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