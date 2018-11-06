صدى- السعودية | الرئيس الفرنسي وزوجته يرقصان على موسيقى عربية في عرس مغربي (فيديو)

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وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رواده، معبرين عن إعجابهم الشديد بماكرون وزوجته وهما يرقصان على أنغام موسيقى عربية.





المصدر: صحيفة صدى





أظهر مقطع فيديو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، وهما يرقصان ويصفقان في عرس مغربي، غير مكترثين بكاميرات التصوير.