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صدى- السعودية | الرئيس الفرنسي وزوجته يرقصان على موسيقى عربية في عرس مغربي (فيديو)

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:37 م
صدى- السعودية | الرئيس الفرنسي وزوجته يرقصان على موسيقى عربية في عرس مغربي (فيديو)
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الفجر السعودي
 
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أظهر مقطع فيديو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، وهما يرقصان ويصفقان في عرس مغربي، غير مكترثين بكاميرات التصوير.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رواده، معبرين عن إعجابهم الشديد بماكرون وزوجته وهما يرقصان على أنغام موسيقى عربية.

المصدر: صحيفة صدى

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