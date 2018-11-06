الرئيس السوداني يأمر برفع التعاون العسكري مع تركيا

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، توجيهاته إلى وزارة الدفاع السودانية بأن يكون التعاون العسكري مع تركيا متقدماً على كل المحاور.

جاء ذلك في لقاء البشير مع وزير الدفاع التركي الجنرال خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، في الخرطوم قبل مغادرة الرئيس السوداني إلى مصر، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال الرئيس البشير، إن "هناك إرادة قوية في البلدين للتعامل في كافة المجالات لاسيما المجال العسكري".

وقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي، في تصريحات صحافية بعد اللقاء، إن "زيارة وزير الدفاع التركي للبلاد ولقائه اليوم الثلاثاء، الرئيس السوداني تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجيشين السوداني والتركي من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين".

وأشار إلى زيارة رئيس الأركان السودانية المشتركة لتركيا في مايوالماضي وأيضاً زيارة رئيس الأركان المشتركة التركي للخرطوم في ديسمبر2017، برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد.

وذكّر عبد المعروف، بتوقيع إتفاقية إطارية للتعاون العسكري بين البلدين شملت العديد من المجالات، أهمها مجال التدريب، ودورات اللغة، ومكافحة الإرهاب، ودورات تخص الأمن، مؤكداً أن التعاون العسكري بين السودان وتركيا يمضي في تطور مطرد.