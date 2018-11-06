عاجل.. الداخلية تضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بالمقطم والعبور

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (5) مراكز لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم بالقاهرة ومنطقة العبور بالقليوبية نظراً للمخالفات التالية:





- عدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر.





- عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية وعلاج الإدمان.





- عدم وجود موافقة من الدفاع المدنى.





- عدم وجود عقد تداول نفايات.





- عدم وجود فريق طبى.





- عدم وجود ملفات للمرضى أو إقرارات بالعلاج من المرضى.





- عدم توافر تجهيزات طبية ، وغرف (عناية – طوارىء – إفاقة).





- مزاولة نشاط طبى بدون ترخيص.





كما قامت الإدارة خلال إحدى حملاتها لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بين قائدى الحافلات المدرسية، بفحص 406 من قائدى الحافلات المدرسية بعدد 31 مدرسة بمحافظة القاهرة وتبين إيجابية تعاطى 12 من بينهم للمواد المخدرة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



