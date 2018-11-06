اللبنانية كارلا رميا تبدع في الليلة السادسة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (صور)

أبدعت النجمة اللبنانية "كارلا رميا" في الليلة السادسة من فاعليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرون، المقام علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي يحمل أسم الفنانة الراحلة "شادية"، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الموسيقى العربية.





وإعتلت "رميا" خشبة المسرح على أنغام أغنية "وطني"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل، كما قدمت خلال الحفل عدد من الأغاني التي تفاعل معها الحضور ومنها: "قد أتاك يعتذر، خذني معاك، عاشقة الورد، يا حبي اللي غاب، من عز النوم، قديش كان في ناس، راجعين يا هوى، قلعة كبيرة، لا عيوني غريبي" وختمت الحفل بأغنية "كفر حالا" وسط تصفيق حار من الحضور.





يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفل فني على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنان وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الإختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.





كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل" ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".



