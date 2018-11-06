"عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعًا".. 8 رسائل من "السيسي" لدول العالم خلال منتدى الشباب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل عدة لدول العالم كافة، والدول العربية خاصة، العديد من الرسائل، وذلك خلال فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، ونرصدها في السطور التالية.





العراق وسوريا

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حوار مفتوح مع المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، يوم أمس الإثنين، إلى الأوضاع السياسية في كلًا من العراق وسوريا، حيث تحدث عن سيطرة داعش على الدولتين خلال السنوات الثلاثة الماضية والتي تسببت في تدمير البلدين.





وقال "السيسي" إن العراق دولة يشار لها بالبنان وأنها قادرة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وذات تأثير كبير في محيطها، مضيفًا:"ماحدث أنه خد البلد ودخل بيها في الحيط".





اليمن

ووجه "السيسي" خلال حواره المفتوح مع الشباب بجلسة منتدى شباب العالم، رسالة إلى الشعب اليمني، موضحًا أن مصر لن تتدخل في اليمن لكونها مشكلة معقدة ومركبة بشكل كبير.





وأوضح أن مصر يمكن أن يكون لديها فرصة للتأثير من خلال علاقتها بالمملكة العربية السعودية وليس لديها القدرة على التأثير في الأطراف الأخرى، مضيفًا:"الصراع في اليمن مش بس بين الحوثيين والسلطة، ولكن صراع دولي على أرض اليمن، وقدرتنا لها حدود، ولا نؤثر على كل الأطراف".





أفغانستان

وحول الأزمة الأفغانية، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب الأفغاني يجب أن يحرص على الحفاظ على بلده، موجهًا للدولة رسالة خلال المنتدى:"ليه الناس في أفغانستان مش بيخلوا بالهم من بلدهم ولماذا يتحاربون منذ 40 عامَا؟ وهل يعقل أن نحارب بعضنا البعض ونطالب الدول الأخرى بالدخول لهم والمشاركة معهم؟".





واستطرد قائلًا:"مع العلم أني لست معهم أو ضدهم، ويجب أن نرتقي بأنفسنا أولًا ثم المطالبة بالدخول إلى هذه البلاد".





ليبيا

ووجه "السيسي" رسالة إلى ليبيا، حيث قال إن الجيش الوطني الليبي هو من يحاول جعل الأوضاع مستقرة داخل الدولة.





وأوضح "السيسي" خلال لقائه بالمراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر تدعم الجيش الليبي لكونه المسؤول عن استقرار بلاده، مضيفًا:"إحنا مدخلناش في ليبيا بشكل مباشر، ولكن بنقول إن الجيش الوطني الليبي يقوم بدوره في حفظ الأمن والاستقرار الليبي".





المملكة العربية السعودية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المملكة العربية السعودية دولة كبيرة جدًا وأكبر من أن يهز أحد استقرارها.





وقال "السيسي" خلال اجتماعه مع المراسلين الأجانب:"إحنا مع المملكة في استقرارها وأمنها بشكل كبير، في حكمة في الإدارة من جلالة الملك سلمان، ومفيش كلام في الموضوع دا".





وأوضح أن مصر تؤيد المملكة في موقفها، مؤكدًا أنها تنتظر نتيجة التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





إيران

وحول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علق "السيسي" خلال اجتماعه بالمراسلين الأجانب على هامش فعاليات المنتدى، قائلًا:"عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا".





دول جنوب شرق آسيا

وحينما توجهت شابة من نيبال بسؤال إلى "السيسي" حول الجهود المصرية لتدعيم العلاقات مع الدول النامية في جنوب شرق آسيا خلال فعاليات المنتدى، رد "السيسي" قائلًا:"نسعى إلى تطوير علاقاتنا بشكل متوازي مع الجميع وليس جنوب شرق آسيا فقط، بعيدًا عن الاستقطاب والتكتلات".





وأضاف:"لقد زرنا العديد من الدول الآسيوية ورغم أننا لم نزور الفلبين ونيبال ولكننا مستعدين للتعاون وتطوير علاقتنا مع الجميع".





فلسطين

وتعقيبًا على سؤال شاب فلسطيني حول القضية الفلسطينية، قال "السيسي" للشاب:"طب ما انتم متخاصمين أنا هعمل إيه؟!.. ولكننا نتحرك بشكل مستمر للحرص على تهدئة الأوضاع والحد من النزاع المسلح، وفتحنا معبر رفح منذ شهر رمضان الماضي حتى الآن للتخفيف عن أشقائنا الذين يعانون من آثار النزاع والصراع في غزة".





وأكد "السيسي" خلال المنتدى، أن مصر تسعى دائمًا لتحقيق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس لتشكيل قناعة بحتمية تواجد سلطة واحدة وقيادة واحدة للفلسطينيين في القطاع والضفة".





وشدد على أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية، مع الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في كلا الدولتين جنبًا إلى جنب، منوهًا أن مصر لن تتفاوض أو تقبل بشيء لا يقبله الأشقاء الفلسطينيين.



