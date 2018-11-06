الرئيس السيسي يكرم عددًا من الشباب المتميزين في مؤتمر شرم الشيخ
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:04 مأمنية فوزي
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الشباب المتميزين من شباب العالم، خلال الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم 2018، مساء الثلاثاء.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.