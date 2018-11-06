نائب رئيس مستقبل وطن عن توصيات منتدى الشباب: "مُبهرة وعملية"

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتوصيات منتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية والتي تنتهي فعالياته اليوم الخميس بمدينة السلام شرم الشيخ والتي تضمنت: "تنظيم منتدى لرواد الإعلام الإفريقي بمبادرة "إفريقيا واحدة" لخلق منصة تحقق التكامل بين الدول المستوردة والمصدرة للمواد الخام والمصنعة داخل قارة إفريقيا، وإنشاء صندوق عربي إفريقي لدعم السلام فيما بعد الصراعات، وتشكيل آلية عربية إفريقية؛ لمواجهة الإرهاب، وإنشاء صندوق تمويل عربي إفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي والأفريقي، وإعداد وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال" واصفًا إياها بـ: "المُبهرة والعملية وتستهدف خلق مستقبل أفضل لكل الدول على يد شبابها".





ومن ضمن التوصيات: "زيادة دور العمل التطوعي بين دول إفريقيا، وتدشين نموذج محاكاة للإتحاد من أجل المتوسط، وتكوين لجنة بحثية لمناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ودمج برامج حماية الإنترنت للمناهج الدراسية، وتنظيم منتدى شباب الأورومتوسطي على أن يعقد كل عام وتستضيفه كل دولة على أرضها بالتوالي، وعقد منتدى اقتصادي أورومتوسطي حيث يضم دول الشراكة بشكل دوري لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان "جائزة زويل تايلر".





وقال منظور، في بيان، إن منتدى شباب العالم خلق حالة من الحوار وتبادل الرؤى والأطروحات والثقافات من بين الشباب المُشاركين بمختلف الجنسيات، مُؤكدًا أن كافة الكلمات والمداخلات التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بجلسات المنتدى كانت هامة للغاية ويبعث فيها مجموعة من الرسائل المحورية للشباب على مستوى العالم في مقدمتها أهمية دور مشاركة الشباب في بناء الأوطان وأن مصر أحبطت مُخططات من دول خارجية حاولت التدخل بالشأن المصري ألا أنها لم تنجح لوحدة المصريين، وأن المرأة لا تمثل 50% من المجتمع المصري بكل هي المجتمع كله، وأن مصر لا تقبل فرض حل على الشعب الفلسطيني بشأن القضية الفلسطينية".





كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن التوصيات الصادرة عن منتدى شباب العالم 2018 ستُطبق على أرض الواقع.



