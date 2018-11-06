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الأردن ينفي وجود قوائم لمطلوبين أردنيين في سوريا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:30 م
الأردن ينفي وجود قوائم لمطلوبين أردنيين في سوريا
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وكالات
 

أفادت "روسيا اليوم" بأن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السفير ماجد القطارنة، أكد أنه لا صحة لما يشاع عن وجود قائمة لمطلوبين أردنيين للسلطات السورية.

 

وقال القطارنة إن القائمة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن مواقع سورية، والتي تتضمن أسماء شخصيات أردنية وعامة، قيل إنهم مطلوبون للحكومة السورية ليست صحيحة.

 

وكان القائم بأعمال السفير السوري لدى الأردن، أيمن علوش، نفى في وقت سابق اليوم، صحة قوائم انتشرت عبر أحد المواقع السورية وتداولها أردنيون وتفيد بأن 9 آلاف أردني مطلوبون للمخابرات السورية.

 

وأشار علوش، في حديث لوكالة عمون الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه القوائم "من نسج الخيال"، وقال إنها غير صحيحة ولا يمكن أن تكون صحيحة، مشددا على أن سورية لم ولن تعالج مثل هذه المواضيع مع أي دولة بهذه الطريقة وخاصة مع الأردن الشقيق.

المزيد عن: مطلوبين أردنيين في سوريا سوريا الخارجية الاردنية الاردن
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