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محمد عابد يكشف خطورة الأدوية المغشوشة على الدواجن.. ويؤكد: الصناعات الغذائية في الصدارة العالمية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:45 م
محمد عابد يكشف خطورة الأدوية المغشوشة على الدواجن.. ويؤكد: الصناعات الغذائية في الصدارة العالمية
أرشيفية
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نوه الدكتور محمد عابد ، المدير الإقليمي لإحدى شركات صحة الحيوان، بتصدر صناعة الدواجن أولى مراتب الأمن والصناعات الغذائية بجميع دول العالم نظرا لكونها أرخص بروتين حيوانى مقارنة باللحوم الحمراء. 

وأكد "عابد"، خلال حواره ببرنامج دنيا الدواجن للإعلامى صبحى الحفناوى والمذاع على قناة الحدث اليوم، على تباين وضع صناعة الدواجن قبيل عام ٢٠٠٦ مع ظهور وباء إنفلونزا الطيور وتوقف التصدير مقارنة بالوضع الحالى للأسواق بتوسع حركة التصدير لدول الخليج ، السودان ، الأردن ، الدول الأفريقية، العربية.  


وأشار الدكتور محمد عابد، لقيام إحدى شركات صناعة الدواجن باتخاذ خطوة طلب التصدير بتوجهه للجهات المعنية ، المنظمات بإتباعه عدد من الخطوات لنجاح إتمام عمليته.  

وأعلن عن تضمن تلك المطالب لوجود مزرعة الدواجن بمنطقة معزولة، تبعد عن مناطق تحتوى على أى نوع من الطيور  فضلا عن أخذ عينات ومسحات دورية لمدة تتراوح ما بين ٦ أشهر .


كما أثنى الإعلامى صبحى الحفناوى على سرعة تحرك مديريات الأمن البيطرى بوزارة الزراعة  بسرعة الكشف عن  الأدوية البيطرية المغشوشة والتى أسفرت عن ظبط حملات محافظة الشرقية بعدد ٧٧ صنف بحصيلة إجمالية ١٨٣٤ دواء بيطرى مغشوش.

وأكد الدكتور محمد عابد، لخطورة الأدوية البيطرية المغشوشة باستبدال الدواء بالجير الأبيض، بودرة الأسمنت بتأثيرها الخطير على صحة الدواجن ومن ثم نقلها بدورها للإنسان ليحمل السرطانات ، الأوبئة المزمنة .

يذكر أن برنامج دنيا الدواجن للإعلامى صبحى الحفناوى يبث كل أحد على قناة الحدث اليوم ويختص بقطاع الثروة الداجنة .
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