السفير السعودي: منتدى شباب العالم يساهم في نبذ التطرف وثقافة الإقصاء

أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمنتدى شباب العالم الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أنه يمثل فرصة لتبادل الثقافات والحوار بين كافة شباب العالم بما يسهم في توحيد الكلمة وتجسيد مبادئ العيش المشترك، فضلًا عن ترسيخ قيم التسامح ونبذ التطرف وثقافة الإقصاء.

وأشار نقلي إلى الحضور السعودي الفعال في المنتدى، ممثلاً في حضور صاحب السمو الملكى مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، سمو الأمير خالد الفيصل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معبرًا عن سعادته بمشاركة الطاقات السعودية الشابة من الجنسين في هذا المنتدى والذين يُعَّدُون مفخرة وممثلاً مشرفًا للوطن، حيث ساهموا مع نظرائهم من مختلف دول العالم ومن مختلف الثقافات في إثراء كافة الحوارات والقضايا المطروحة بالمنتدى.

وقال نقلي إن مشاركة نحو 5000 شاب يمثلون مختلف دول العالم بفعاليات المنتدى أظهر حجم الثراء الكبير الذي اتسمت به الندوات وأهمية التلاقي وتبادل الأفكار والخبرات، لافتًا إلى تنوع وعمق الموضوعات والقضايا التي تناولها المنتدى.

وأضاف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أن المنتدى وضع نفسه بقوة على خارطة المنتديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن اهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشخصية وحضوره لجلسات المنتدى أضفى عليه أهمية بالغة، وساهم بشكل كبير في نجاحه، بالإضافة إلى التنظيم الجيد الذي شهده المؤتمر، مما جعل من مدينة شرم الشيخ الجميلة ورشة عمل شبابية تصنع الفكر للحاضر والمستقبل.