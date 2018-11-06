ألمانيا تعلن تطبيق الضريبة على الشركات الرقمية فى 2020

أعرب أولاف شولتس وزير المالية الألماني، عن تأييده لتطبيق ضريبة في أوروبا على كبرى الشركات الرقمية مثل فيسبوك وجوجل ما لم يتم التوصل إلى حل على المستوى الدولي لهذا الموضوع بحلول 2020 على أقل تقدير.





وقال شولتس: " يجب التوصل إلى حل منسق على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن من المنتظر في حال اتخذت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قرارا فإن هذا القرار سيتم نقله إلى قانون الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "أنه في حال لم يتم التوصل إلى الحل الدولي في المستقبل المنظور، فإنه يجب في هذه الحالة القبول بمقترح المفوضية مع بعض التنقيح".





ويرجع السبب في هذا المقترح إلى أن الشركات الرقمية العاملة في أوروبا تحقق عائدات وأرباحا هائلة لكنها بالكاد ما تدفع ضرائب عنها نظرا لأنها ليس لها في أغلب الدول الأوروبية مقار لشركاتها يمكن تحصيل الضرائب عنها.





وحسب تقارير أوربية بعد اجتماع وزراء مجموعة الاتحاد الأوروبي قال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في بروكسل اليوم الثلاثاء إنه "يجب إقرار حل أوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في غضون العام ونصف العام المقبلين".





كانت المفوضية الأوروبية اقترحت فرض ضريبة بنسبة 3% على الشركات العاملة في أوروبا التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية على مستوى العالم 750 مليون يورو فأكثر وتبلغ قيمة مبيعاتها عبر الإنترنت 50 مليون يورو.





من جانبها، تحث فرنسا على القبول بمقترح المفوضية بحلول نهاية العام الحالي.



