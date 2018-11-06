الإتحاد الدولي للنقل الجوي يهنئ مصر للطيران لترشيحها لمجلس المحافظين

هنأ الكسندر دي جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس الجمعية العامة للإتحاد العربي للنقل الجوي في دورته الـ 51 المقامة حاليا بالقاهرة، بمناسبة موافقة أعضاء الجمعية العامة على ترشيح الطيار أحمد عادل لعضوية مجلس المحافظين بالاياتا لمقعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يبدأ مع نهاية الجمعية العامة رقم 75 لعام 2019 التي ستنعقد بمدينة سول الكورية.





جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع الطيار احمد عادل ورئيس الأياتا اليكسندر دي جونياك علي هامش فعاليات جمعية الأكو.





وقد تناول اللقاء تعزيز أواصر التعاون بين منظمة الأياتا ومصر للطيران وأكد علي سعادته بهذا التعاون القائم علي مدار السنوات الماضية وأشاد بدور مصر للطيران في المنطقة وخاصة أنها من أول من الشركات التي تفعل جميع المشروعات التي تنادي بها الأياتا لتحسين الخدمات المقدمة للركاب وأعرب عن حرص الأياتا لتقديم اي خدمات استشارية لمصر للطيران.





من ناحية أخري استعرض الطيار احمد عادل خطة تحديث أسطول مصر للطيران علي مرحلتيها الأولي والثانية والتوسع في شبكة الخطوط ومواكبة سوق النقل الجوي في تطبيق أعلى درجات الرفاهية وخدمة العملاء .







