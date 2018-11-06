تعرف على اليهودي المرشح لتقلد منصب وزير السياحة‎





عرفت الحكومة التونسية أمس الإثنين 5 نوفمبر 2018، تغييرا في ملامحها إثر إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدار الضيافة بقرطاج، عن إجراء لتحوير وزاري.





و قد شمل التحوير عدة وزارات، على غرار وزارة السياحة و الصناعات التقليدية التي منح الشاهد رئاستها لروني الطرابلسي خلفا للوزيرة السابقة سلمي اللومي الرقيق.





فمن هو روني الطرابلسي، الذي أثار إسمه جدلا واسعا بين التونسيين مؤخرا؟





روني الطرابلسي، هو رجل أعمال تونسي يهودي مقيم بفرنسا و هو الإبن البكر لجوزيف الطرابلسي رئيس الجمعية اليهودية التونسية التي تشرف على النشطات المرتبطة بكنيس الغريبة في جزيرة جربة.





و يعتبر روني الطرابلسي واحدا من أكبر رجال الأعمال في فرنسا و أوروبا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Royal First Travel الرائدة في مجال السياحة. كما يمتلك العديد من وكالات الأسفار العالمية وهو من أهم مزودي السياح للسوق المغاربية.





أما على الصعيد العمل السياسي، فإن عدة وسائل إعلام تونسية كانت قد تداولت إسم روني إثر استقالة حكومة علي العريض في 9 جانفي 2014، حيث تم تناقل خبر ترشيحه لتولي منصب وزير السياحة في حكومة مهدي جمعة، غير أن الحقيبة الوزيرة آلت في النهاية إلى أمال كربول آنذاك.



