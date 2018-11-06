حجز محاكمة "حياتو" في تهمة مخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لـ26 نوفمبر

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقا، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لجلسة 26 نوفمبر الجاري للحكم.

وكانت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت في بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لكرة القدم بمخالفة المادة "8"فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.