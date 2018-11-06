هذا ما وصفت به زوجها.. دنيا بطمة تستفز منتقديها مرة أخرى

وتحرص الفنانة المثيرة للجدل على وضع هذا الهاشتاغ على كل الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها على تطبيق "انستغرام"، الامر الذي احدث مشكلة قبل فترة بين بعض المتابعين الذين تساءلوا عمن اعطاها هذا اللقب، وبأي حق تنصب نفسها سفيرة على احد اساسيات التراث المغربي، في حين أن هناك عشرات الفنانات المغربيات اللواتي يرتدين القفطان في مختلف المناسبات الفنية ولا يسمحن لانفسهن باطلاق مثل هذه الالقاب، معتبرين ان بطمة تقصد استفزاز الناس، واثارة الجدل واعطاء نفسها مكانة واهمية اكبر من مكانتها.

من جهة ثانية، يبدو ان الامور بين بطمة وزوجها المنتج محمد الترك عادت الى مجاريها بعد فترة مرضه وعلاجه، حيث حرصت في مقاطع الفيديو التي نشرتها على توجيه الشكر له، وتغزلت به قائلة: "الاشراف العام لزوجي ملكي، وادارة اعمالي الغالي محمد".





علماً بانها في فترة مرضه واعلانه عن اصابته بالسرطان غيرت ارقام ادارة اعمالها على الصفحة واعلنت عن تعاونها مع شخص آخر، الا ان المصالحة التي تمت بين الثنائي اعادت الامور الى سابق عهدها.