الأردن: لدينا متطلبات أمنية مع سوريا على معبر نصيب

قال وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين اليوم الثلاثاء، إن لدى بلاده متطلبات أمنية ستستكملها مع الجانب السوري على معبر "جابر نصيب" الحدودي بين البلدين.

وأضاف الوزير الأردني، خلال اجتماع مع لجنة النقل النيابية في مجلس النواب اليوم، أن قرار إغلاق المعبر عند الساعة الرابعة (بتوقيت عمّان) جاء بناء على طلب بلاده ووافقت عليه الحكومة السورية.

وأشار إلى أن عدد المغادرين والقادمين منذ فتح المعبر في 15 من الشهر الماضي، بلغ 75 ألفاً، معظمهم من المغادرين.

وكان الجانبان، الأردني والسوري، أعلنا فتح معبر نصيب الحدودي رسمياً يوم الإثنين 15 أكتوبر الماضي بعد 3 سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية.

وتضمنت تفاصيل الاتفاق بين الطرفين السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأردن، بعد اتخاذ إجراءات التفتيش، إضافة إلى دخول المستثمر السوري الحاصل على بطاقة دون موافقة مسبقة وبسيارته الخاصة.

كما ينص الاتفاق على السماح للمدنيين السوريين بالدخول إلى الأردن، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة، الأمر الذي يشير إلى التنسيق الأمني بين البلدين، في حين يجب على المدنيين الراغبين بالسفر ترانزيت عبر الأردن إلى دولة ثالثة، الحصول على إقامة أو تأشيرة للدولة المسافر إليها أو القادم منها.