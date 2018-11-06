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مؤشر البحرين يهبط 0.02% بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:56 م
مؤشر البحرين يهبط 0.02% بمستهل تعاملات اليوم
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نيفين سمير
 

تراجع سوق البحرين المالي، اليوم الثلاثاء، بضغط من سهم مصرف السلام خلال التعاملات الصباحية.

وبحلول الساعة الـ11.30صباحاً بتوقيت البحرين، هبط المؤشر العام بنسبة 0.02%، إلى مستوى 1315.31 نقطة، فاقداً 0.22 نقطة.

وهبط قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.06%، مضغوطاً من سهم مصرف السلام الذي تراجع بنحو 1.01% خلال تلك اللحظة.

وجرى تداول نحو 526.900 ألف سهم، بقيمة 86.67 ألف دينار بحريني، عبر تنفيذ 25 صفقة.
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