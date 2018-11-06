مؤشر البحرين يهبط 0.02% بمستهل تعاملات اليوم





تراجع سوق البحرين المالي، اليوم الثلاثاء، بضغط من سهم مصرف السلام خلال التعاملات الصباحية.





وبحلول الساعة الـ11.30صباحاً بتوقيت البحرين، هبط المؤشر العام بنسبة 0.02%، إلى مستوى 1315.31 نقطة، فاقداً 0.22 نقطة.





وهبط قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.06%، مضغوطاً من سهم مصرف السلام الذي تراجع بنحو 1.01% خلال تلك اللحظة.



