أردوغان: تركيا لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يعتقد أن العقوبات الأمريكية على إيران "خاطئة"، وإن بلاده لن تلتزم بها.

وقال الرئيس التركي إن العقوبات الأمريكية على إيران تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم، وإنه لا يريد العيش في عالم إمبريالي.

وتأتي تصريحات أردوغان للصحافيين في أنقرة بعد يوم من إعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران، مع السماح بشكل مؤقت لمشترين كبار بينهم تركيا بالإبقاء على مشتريات النفط من إيران.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أعرب عن اعتقاده بأنّ إعادة فرض الولايات المتحدة الأميركية العقوبات على إيران لن يحقق أي نتيجة.

جاء ذلك في حديثه المطول للصحافيين في نادي الصحافة الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو.

ودعا وزير الخارجية التركي لترجيح خيار الحوار المفيد واللقاءات، معتقداً بجدواه أكثر في تحقيق النتائج.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أنّ العقوبات تحرم تركيا والعديد من الدول من بينها اليابان من تنويع حصولها على مصادر الطاقة، مبينا أنّ بلاده جارة لإيران وتحصل منها على النفط والغاز.

وأوضح أنّ حصر إيران في الزاوية وعزلها ليس خيارا ذكيا، بل بالعكس خيار خطير. مشدداً على عدم العدالة في معاقبة الشعب الإيراني.

بدأت الولايات المتحدة أمس الاثنين تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على #إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران في أغسطس الماضي عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران تم التوصل إليه في 2015.

ودخلت هذه الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.