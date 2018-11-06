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القبض على عاطل يتاجر في المواد المخدرة في البساتين

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:42 م
القبض على عاطل يتاجر في المواد المخدرة في البساتين
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط المدعو طه عيد طه محمد سن 25 عاطل، ومقيم دائرة القسم "دون سوابق"، وبحوزته كمية من الأستروكس المخدر وزنت 500 جرام، مبلغ مالي 150 جنيهًا.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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