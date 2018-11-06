الأمين العام للناتو يدعو إلى الحوار مع روسيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إلى الحوار مع روسيا في ظل التوترات المتجددة.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "لا نريد تصادماً مع روسيا، بل حواراً".

وفي المقابل، ذكر ستولتنبرغ أنه لا ينبغي للغرب أن يكون ساذجاً، ويتعين عليه الظهور على نحو موحد في مواجهة موسكو، قائلاً "تعلمنا من ساسة ألمان مثل هيلموت شميت وفيلي برانت إبان الحرب الباردة، أنه يتعين علينا الحوار مع روسيا... رغم كافة التوترات السياسية ننجح في إيجاد حلول سياسية مع روسيا".

وبمناسبة حلول ذكرى مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى يوم الأحد المقبل، ذكر ستولتنبرغ أن الخطر الأكبر الذي يهدد السلام اليوم، هو عدم قدرة السياسة الدولية على التنبؤ.

وقال "على عكس الحرب الباردة لم يعد بمقدورنا اليوم التركيز على تهديد واضح"، موضحاً أنه في ذلك الحين كانت هناك كتلة شرقية شيوعية متعادية مع الغرب، مضيفاً "اليوم نواجه تحديات كثيرة أكثر تعقيداً"، وذلك في إشارة منه إلى الإرهاب وازياد الموقف العدواني لروسيا والهجمات السيبرانية والدعاية الكاذبة.

وتابع ستولتنبرغ: "تعلمنا جميعاً من التاريخ الأوروبي أن تكلفة الحرب أعلى بكثير من تكلفة السلام".

يذكر أن القوى الغربية والإمبراطورية الألمانية وقعت معاهدة بالهدنة في 11 نوفمبر عام 1918 عقب حرب استمرت أربعة أعوام، ويقدر الخبراء عدد ضحايا الحرب العالمية الأولى بأكثر من 17 مليون شخص.