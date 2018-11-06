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ضبط 11 طالبا وطالبة لهروبهم من المدارس بالغردقة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:35 م
ضبط 11 طالبا وطالبة لهروبهم من المدارس بالغردقة
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محمد طه
 
تمكنت حملة موسعة من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، من ضبط 11 طالبًا وطالبة لهروبهم من المدارس خلال اليوم الدراسي بالغردقة. 

كان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن حملة برئاسة المقدم محمد عرام رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والرائد أحمد مدني مباحث المديرية، والنقيب صفي الدين شديد وكيل القسم، من ضبط 11 طالبًا وطالبة من الكافيهات والشواطئ وتم تسليمهم لأولياء أمورهم عقب أخذ التعهد بحسن الرعاية والاهتمام.

يأتى ذلك ضمن التعليمات بمداومة المرور على جميع المدارس للمراحل التعليمية الإعدادي والثانوي دائرة المدينة يوميا وكذا الاستمرار على المرور أثناء اليوم الدراسي. 
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