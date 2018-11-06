4 نصائح لحل مشكلة بطارية هاتفك الأيفون

يعاني مستخدمي هواتف الأيفون بعد فترة من الاستعمال بمشاكل في البطارية، الأمر الذي يزعجهم ويضطرون للبحث عن حل ما، لذا هناك 4 نصائح مذهلة إذا كنت تمتلك هاتف أيفون وتود الحفاظ على بطاريتك، وفقا للبو ابة العربية للأخبار التقنية:-





1- اختبر البطارية بنفسك:

البطارية تنستفد الجزء الأكبر من طاقتها عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام، أي عندما تقوم بتشغيل بعض التطبيقات على الهاتف، بينما تستنفد البطارية طاقة أقل عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد. حيث لا يكون هناك أي تطبيقات في وضع التشغيل.





ولكن قد يكون هناك أحد التطبيقات يعمل في الخلفية، ويستنزف البطارية بالرغم من وجود الهاتف في وضع الاستعداد.





ويمكنك من خلال الخطوات التالية اختبار أداء البطارية:

- انتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على خيار البطارية.

- مرر للأسفل حتى تجد رقمين أحدهما يشير لمدة وضع الاستعداد "Standby"، والآخر لمدة وضع الاستخدام "Usage".





كم يجب أن تكون مدة الاستخدام لديك أقل من مدة الاستعداد، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تكون هناك مشكلة ويمكنك التأكد من ذلك، عن طريق تدوين أوقات الانتظار والاستخدام، ثم الضغط على زر القفل في هاتفك واتركه مغلق لمدة خمس دقائق،





وأعد فحص الأرقام، إذا كان وقت الانتظار في وضع الانتظار أعلى بخمس دقائق فهاتفك في حالة جيدة، ولكن إذا كان وقت الاستخدام أعلى بأكثر من دقيقة، فهذا دليل على أن هاتفك يعمل أكثر مما ينبغي.





2- تجنب ارتفاع حرارة هاتف "آيفون" أثناء العمل

إذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة هاتف "آيفون" بعد تثبيت إصدار نظام التشغيل "آي أو إس 12"، انتقل إلى إعدادات بطارية الجهاز وحدد أي تطبيق قد يكون السبب في ذلك، واحذفه من جهازك.





3- إيقاف الـ"ويدجيت"

الـ"ويدجيت" هي مجموعة من التطبيقات المصغرة أو المزايا المصغرة الخاصة ببعض التطبيقات، تتيح لك التحكم في بعض مزايا التطبيقات من خلال مركز الإشعارات على أجهزة أبل، وذلك عن طريق الحصول سريعًا على المعلومات في الوقت المناسب من التطبيقات التي تفضلها، ومنها ما يلي: التقويم وجهات الاتصال والملاحظات والصور والتذكيرات والطقس وغيرها الكثير.





يمكن أن تتسبب الـ"ويدجيت" في استنزاف البطارية بسرعة، خاصة تلك التي تستخدم خدمات الموقع، مثل الخرائط أو الطقس، ولإيقافها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- اسحب يسارًا فوق الشاشة الرئيسية.

- عندما تظهر لديك شاشة الويدجيت قم بالتمرير إلى الأسفل واضغط على تعديل.

- اضغط على علامة الدائرة الحمراء الموجودة بجوار أي ويدجيت تريد إزالتها.

- لحفظ ما قمت به من تعديلات اضغط على تم.





4- إيقاف خدمات الموقع

من المحتمل أن يكون أحد التطبيقات تستخدم خدمات الموقع على هاتفك بشكل مفرط، مما يؤدي إلى حدوث استنزاف للبطارية بسرعة، ويمكنك إيقاف خدمات الموقع من خلال الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على خيار الخصوصية.