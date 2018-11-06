اكتشاف علاج جديد يعيد لكبار السن شبابهم!

ابتكر مجموعة من العلماء علاج جديد لغعادة الحيوية والنشاط لكبار السن، عن طريق دماء تبرعات من الشباب، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.





ويستطيع أي شخص الحصول على دماء من الشباب، ولو مقابل مبلغ من المال، كما هو الحال مع شركة "أمبروزيا"، وهي شركة أمريكية تعرض دماء شباب مقابل مبلغ كبير من المال، إذ يصل سعر وحدة الدم بحجم 2.5 لتر إلى 8 آلاف دولار.





ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، تقول الطبيبة آمي بيبي، التي تعمل ضمن برنامج "كيورد"، وهو تطبيق للأطباء للزيارات المنزلية، "يعتقد أن الدماء الشابة تحسن من جودة دماء كبار السن".





وتعمل كمضاد لعلامات الشيخوخة عند كبار السن لأنها تتمتع بالقدرة على إصلاح ومعالجة بعض الأمراض أو الاعتلالات الصحية بواسطة إصلاح خلايا الدم، الأمر الذي يحفزها على التكاثر وإصلاح الخلايا المحطمة.





وتضيف بيبي، أن هذا يسري بصورة أفضل على العضلات المصابة وأمراض الكبد والجهاز العصبي، كما أشارت إلى أن الفكرة تستند أساسا على إجراء التعايش الالتصاقي أوبارابيوسيس، الذي تم اختباره على الفئران.





ويتضمن "بارابيوسيس" مزاوجة أوعية دموية لفئران صغيرة في العمر مع أخرى لفئران كبيرة في العمر بدمجهما من خلال جرحين، وبالتالي يتشاركان في الدورة الدموية ذاتها، مما يعني أن الدم من الفأرين يضخان في دورتيهما الدمويتين.



