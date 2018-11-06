حكايات اليوم.. لينكون رئيسا للولايات المتحدة.. واستقلال المكسيك عن أسبانيا

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات الدولية، فضلًا عن ميلاد عائشة عبد الرحمن.

استقلال المكسيك عن أسبانيا

1813في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر، تم إعلان استقلال المكسيك عن أسبانيا، مما أحدث حربًا طويلة انتهت في النهاية باستقلال المكسيك وبعد الاستقلال تم تقليص أراضي المكسيك شيئًا فشيئًا من حيث المساحة، وذلك بعد انفصال أراضي أمريكا الوسطى وولاية تكساس والأراضي التي فقدتها المكسيك وتم بيعها للولايات المتحدة بعد الحرب الأمريكية المكسيكية.

انتخاب "لينكون" رئيسًا للولايات المتحدة

في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر من عام1860م، انتخاب أبراهام لينكون رئيسًا للولايات المتحدة، هو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية بالفترة من 1861 إلى 1865.

يعد من أهم رؤسائها على الإطلاق، إذ قامت في عهده الحرب الأهلية الأمريكية بعد انفصال إحدى عشرة ولاية وإعلانها تكوين دولة مستقلة سمّيت الولايات الكونفدرالية الأمريكية، فتمكن لينكون من الانتصار وإعادة الولايات المنفصلة إلى الحكم المركزي بقوة السلاح، كما كان لينكون صاحب قرار إلغاء الرق في أمريكا عام 1863. وقد مات مقتولاً في عام 1865.

تأسيس جامعة الملك سعود بالرياض

كما تأسست جامعة الملك سعود بالرياض، في 1957م، وتعتبر أول جامعة في المملكة العربية السعودية، وتم تغيير اسمها إلى جامعة الرياض في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز.

وأعيد تسميتها بجامعة الملك سعود مرة ثانية في عهد الملك خالد بن عبد العزيز والذي رأى أثناء رعايته لأحد حفلاتها الختامية إعادة اسمها الأول فكان ذلك.

جامعة الملك سعود هي ثاني أكبر جامعة بالعالم من حيث المساحة، خصصت حكومة المملكة العربية السعودية لهذه الجامعة ما يعادل 1% من ميزانية الدولة.

تعاقدت جامعة الملك سعود مع 14 عالم حائز على جائزة نوبل العالمية بهدف تطوير برامجها البحثية والأكاديمية، وذلك في أول خطوة من برنامج "نوبل في جامعة الملك سعود".

الموافقة على وقف العمليات العسكرية ضد مصر

وفي مثل هذا اليوم 6 نوفمبر من عام 1956م، وافقت فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل على وقف عملياتهم العسكرية على مصر والتي عرفت باسم العدوان الثلاثي.

عائشة عبد الرحمن

وولدت عائشة عبد الرحمن الشهيرة ببنت الشاطئ إحدى رائدات الدراسات العربية والإسلامية فى الوطن العربي في 1913م، والتحقت بجامعة القاهرة لتتخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية 1939م، وكان ذلك بمساعدة أمها فأبوها كان يأبى ذهابها للجامعة، وقد ألفت كتابًا بعنوان الريف المصري في عامها الثاني بالجامعة، ثم نالت الماجستير بمرتبة الشرف الأولى عام 1941م.

تزوجت أستاذها بالجامعة الأستاذ أمين الخولي صاحب الصالون الأدبي والفكري الشهير بمدرسة الأمناء، واصلت مسيرتها العلمية حتى نالت رسالة الدكتوراه عام 1950 م وناقشها عميد الأدب العربي د. طه حسين.

كانت بنت الشاطئ كاتبة ومفكرة وأستاذة وباحثة ونموذجًا للمرأة المسلمة التي حررت نفسها بنفسها بالإسلام، أبرز مؤلفاتها هي: التفسير البياني للقرآن الكريم، والقرآن وقضايا الإنسان، وتراجم سيدات بيت النبوة، وكذا تحقيق الكثير من النصوص والوثائق والمخطوطات.

اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب

يصادف اليوم السادس من أكتوبر اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات الدولية الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة عام 2001، في خطوة منها لرفع مستوى الوعي في حماية البيئة من الأضرار لاسيما في أوقات الحروب.