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دراسة تكشف سبب بسيط لنقص لوزن

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
دراسة تكشف سبب بسيط لنقص لوزن
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أظهرت دراسة أجراها علماء أمريكيون في جامعة بيتسبرج، وجامعة كاليفورنيا، أنّ الأشخاص الذين يلجأون لقياس وزنهم بشكل معتاد، غالبا ما يكونوا أكثر عرضة لفقدان الوزن من أولئك الذين لم يزنوا أنفسهم أو يفعلون ذلك  نادراً.

 

 

وشملت الدراسة  1،042 من البالغين "78 % من الرجال، 90 % من ذوى البشرة البيضء، ومتوسط ​​العمر 47 سنة"، وسجلت لمدة عام عدد المرات التي تم قياس وزن المتطوعين، والتغيرات في كتلة الجسم وتحليل بيانات الوزن الخاصة بهم عن بعد.

 

ووفقاً لموقع "يوريك أليرت"، أوضحت الدراسة أنّ الأشخاص الذين يقيسون الوزن في المنزل بشكل معتاد يفقدون وزنهم من دون تدخلات أو توجيهات أو حوافز لفقدان الوزن، فضلاً عن ذلك، لم يعط الباحثين المشاركين أية توصيات بشأن التغذية أو ممارسة الرياضة.

 

وكانت النتيجة أنّ الذين لم يقيسوا الوزن أو أجروا ذلك فقط مرة واحدة في الأسبوع لم يفقد الوزن على مدار السنة في حين أن أولئك الذين وزنوا ما بين 6 و7 مرات في الأسبوع فقدوا الوزن بنسبة "1.7%" في 12 أشهر.

 

 

المزيد عن: نقص الوزن عالم دراسة اخبار
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