إخلاء سبيل عجوز متهم باغتصاب طفل بالسلام
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:11 صعمرو محمد
أمرت نيابة السلام، بإخلاء سبيل "مسن"، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل بمدينة السلام.
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغا من "م.ع "ربة منزل، يفيد بتعرض طفلها "أ " 7سنوات للاغتصاب علي يد "ح.م "60سنة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغا من "م.ع "ربة منزل، يفيد بتعرض طفلها "أ " 7سنوات للاغتصاب علي يد "ح.م "60سنة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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