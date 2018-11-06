ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إخلاء سبيل عجوز متهم باغتصاب طفل بالسلام

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:11 ص
إخلاء سبيل عجوز متهم باغتصاب طفل بالسلام
نيابة
طباعة
عمرو محمد
 
أمرت نيابة السلام، بإخلاء سبيل "مسن"، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل بمدينة السلام.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغا من "م.ع "ربة منزل، يفيد بتعرض طفلها "أ " 7سنوات للاغتصاب علي يد "ح.م "60سنة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
المزيد عن: نيابة مسن محضر مباحث طفل السلام حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم إغتصاب إخلاء سبيل أخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 11:40:00 AM