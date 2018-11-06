برلماني: منتدى شرم الشيخ ناقش أبرز القضايا التي تشغل عقول الشباب



وأشار "أبو خضرة"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن حادث المنيا الإرهابي، كان يستهدف القضاء على فرحة المصريين، وهو ما لم يتحقق بل نجح المنتدى، وتواجد الشباب على أرض مصر.





ولفت إلى المنتدى تضمن جلسات هامة، وناقشت أبرز الموضوعات والقضايا التي تشغل عقول الشباب.



قال فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن عقد منتدى شباب العالم بحضور 5 آلاف شاب من كل قارات العالم على أرض مصر، يؤكد على أن مصر بلد آمنة ومطمئنة.