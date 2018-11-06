إنجي أمين تطرح "معرفتش تكسبني لبرنامج "الوتر"

طرحت المطربة أنجي أمين أغنية "الرجوله معرفتش تكسبني" لبرنامج الوتر الذي يعرض علي قناة "صدي البلد" وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيري، ويضم البرنامج نحو 40 فنانا وفنانة، بينهم كمال أبو رية ومجدي كامل وأحمد عزمي وطلعت زكريا وريم البارودي وبهاء ثروت" .





أغنية "الرجولة معرفتش تكسبنى " كلمات سامح فرج ، ألحان إسماعيل عبده ، توزيع جمال فتحى و بافلى ، إنتاج شركة ميديا تاتش محمد مهاب.





وتستعد إنجي، خلال الفترة المقبل طرحة ميني الالبوم جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة إنجي أمين، كانت أغنية بعنوان "أمي اللي حبيتها" من كلمات وائل توفيق، ألحان يوسف مطر، توزيع ومكس وماستر أشرف محمود أبو زيد.



برنامج الوتر يقدم شكلا جديدا من البرامج من خلال المزج بين قوالب البرامج والدراما والغناء حيث يبدأ البرنامج بدراما قوية مدتها حوالي 20 دقيقة، وتركز الحلقة علي قضية معين وفي نهاية العرض الدرامي يتم تقديم أغنية مصورة كلماتها تمثل رسالة الحلقة، بالإضافة إلى جزء يتعلق بمناقشة القضية المطروحة في الجزء الدرامي من الحلقة مع متخصصين.





والبرنامج هدفه توصيل الفكرة أو الرسالة للمشاهد بكل السبل سواء بالدراما أو الأغنية أو المناقشة مع المتخصصين، وانتهينا من الجزء الأول وهو 15 حلقة بما يمثل دورة برامجية ونتمنى أن يكون مردودها جيدا.



