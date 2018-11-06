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تركيا: العقوبات على إيران "خطيرة"

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
تركيا: العقوبات على إيران خطيرة
أردوغان
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وكالات
 

حذرت تركيا واشنطن على خلفية عقوباتها الجديدة على إيران قائلة، الثلاثاء، إن حشر طهران بالزاوية ليس من الحكمة.

 

ودخلت الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وهي تستهدف قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.

 

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى اليابان: "في الوقت الذي نطلب إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني".

 

وأعفت واشنطن ثماني دول بينها تركيا واليابان من الالتزام بالعقوبات وسمحت لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني، دون مواجهة عواقب دبلوماسية.

 

وأضاف أن "تركيا ضد فرض عقوبات ولا نعتقد بأنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلال العقوبات". وتابع "أعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حوارا مجديا، أكثر فائدة بكثير".

 

ولتركيا تاريخ مشبوه في مساعدة إيران على تجاوز العقوبات، عبر عمليات غسيل أموال، فيما يقبع مسؤول كبير ببنك حكومي تركي في السجن بالولايات المتحدة، لدوره في هذه الأنشطة.

 

وكانت واشنطن قد فرضت دفعتين من العقوبات هذا العام وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، فيما دخلت الدفعة الثاني حيز التنفيذ الاثنين.

 

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده "ستلتف بفخر على عقوباتكم"، في إشارة إلى ممارسات غير قانونية طالما لجأت إليها إيران لتجاوز العقوبات.

 

وتعهدت واشنطن مواصلة الضغط على النظام الإيراني "من دون هوادة" حتى يغير سلوكه "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.

 

المزيد عن: خطيرة العقوبات على ايران العقوبات الامريكي استيراد نفط إيران
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