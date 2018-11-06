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اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفا على إذاعة "الأغاني"

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:59 ص
اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفا على إذاعة الأغاني
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الفجر الفني
 

يستضيف اليوم الفنان سمير صبري، في حلقة برنامج "ذكرياتي" وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للحديث عن منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تناقش حلقة البرنامج أهم النقاط والتوصيات التي يهدف لإقرارها المنتدى. 

ومن المنتظر أن تبث الحلقة عددًا من أغاني مطربي زمن الفن الجميل والتحدث مع الوزير حول ذكرياته معها.


المزيد عن: وزير الشباب منتدى العالم السيسي الاغاني اشرف صبحي اذاعة
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