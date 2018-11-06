اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفا على إذاعة "الأغاني"

يستضيف اليوم الفنان سمير صبري، في حلقة برنامج "ذكرياتي" وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للحديث عن منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ومن المقرر أن تناقش حلقة البرنامج أهم النقاط والتوصيات التي يهدف لإقرارها المنتدى.





ومن المنتظر أن تبث الحلقة عددًا من أغاني مطربي زمن الفن الجميل والتحدث مع الوزير حول ذكرياته معها.



