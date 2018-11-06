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نجم الزمالك السابق: "الجوهري مكنش بيحبني"

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:10 ص
نجم الزمالك السابق: الجوهري مكنش بيحبني
محمود الجوهري
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الفجر الرياضي
 

تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق عن مشواره في منتخب مصر خلال مسيرته الكروية.

 

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "انضم لمنتخب مصر منذ ان كان عمري 19 عامًا".

 

وتابع: "لا اريد القول أن محمود الجوهري مدرب مصر السابق كان يفضل لاعبين بأعينهم، لم يكن يحبني ولكنني لا اعلم سبب وراء ذلك".

المزيد عن: محمود الجوهري رياضة تامر عبد الحميد الاخبار الرياضية اخبار رياضة
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