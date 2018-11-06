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"التضامن": محافظتا سوهاج والفيوم الأعلى خصوبة والأكثر فقرا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:44 ص
التضامن: محافظتا سوهاج والفيوم الأعلى خصوبة والأكثر فقرا
الدكتورة رندة فارس - منسق برامج السكان
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة رندة فارس، منسق برامج السكان و2 كفاية بوزارة التضامن، إنهم يعملون مع الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة لمساعدة هذه الأسر.

وأشارت "فارس" في لقاء مع برنامج"هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إلى أنه تم اختيار 10 محافظات هي الأكثر خصوبا، ومن بينها سوهاج والفيوم، وهما الأعلى في الخصوبة والأكثر فقرا.

ولفتت إلى أن كثرة الإنجاب في الطبقات الفقيرة تعود لسببين أولها موروثات وأفكار، والثاني أنهم يعتمدون على الطفل كمصدر رزق.
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