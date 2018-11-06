لعشاق أمريكا اللاتينية.. مشوار بوكا جونيورز وريفر بليت حتى نهائي كأس ليبرتادوريس

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع نهائي النسخة الـ69 من كأس كوبا ليبرتادوريس في سوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت بالمباراة النهائية.

ويلتقي بوكا جونيورز مع وريفر بليت في كأس ليبرتادوريس يوم السبت المقبل والموافق 10 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان بوكا جونيورز قد تأهل للنهائي على حساب بالميراس بمجموع المبارتين (4-2) فيما صعد ريفر بليت على حساب جريميو بنتيجة (2-2) بأهدافه على أرض الخصم.

وتعد مباراة النهائي سوبر كلاسيكو بين بوكا وريفربليت من المواجهات النارية والمشتعلة والتي ستشهد حضور جماهيري كبير في مدرجات الملعب من جانب الخصمين.

وستكون مباراة الإياب بين بوكا جونيورز وريفر بليت يوم 24 نوفمبر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، فيما ستكون مواجهة نارية أخرى بعد لقاء الذهاب.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي مشوار الفريقين حتى التأهل للنهائي المنتظر:

- ريفر بليت:

تصدر ريفر بليت مجموعته برصيد 12 نقطة لعب 6 مباريات وفاز 3 وتعادل 3، ثم تخطى راسينج بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي بدور 16 من البطولة وبعد ذلك في ربع النهائي تغلب على إنديبندينتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي نصف النهائي تخطى جريميو بعد التعادل بهدفين لمثلهما لكنه تأهل بأهدافه في أرض الخصم ليصعد ويضرب موعدًا في المباراة النهائية مع بوكا جونيورز.

- بوكا جونيورز:

كان قد صعد لدور الستة عشر بعد أن ضمن المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط حيثُ فاز بمباتين وتعادل 3 وخسر مباراة ومن ثم تخطى في الدور التالي عقبة ليبيرتاد بستة أهداف مقابل هدفين في مبارتي الذهاب والإياب.

وفي ربع النهائي فاز على كروزيرو بثلاثة اهداف مقابل هدف بمجموع المبارتين ومن ثم في نصف النهائي تخطى بالميراس بأربعة اهداف مقابل هدفين.

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع نهائي النسخة الـ69 من كأس كوبا ليبرتادوريس في سوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت بالمباراة النهائية.

ويلتقي بوكا جونيورز مع وريفر بليت في كأس ليبرتادوريس يوم السبت المقبل والموافق 10 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان بوكا جونيورز قد تأهل للنهائي على حساب بالميراس بمجموع المبارتين (4-2) فيما صعد ريفر بليت على حساب جريميو بنتيجة (2-2) بأهدافه على أرض الخصم.

وتعد مباراة النهائي سوبر كلاسيكو بين بوكا وريفربليت من المواجهات النارية والمشتعلة والتي ستشهد حضور جماهيري كبير في مدرجات الملعب من جانب الخصمين.

وستكون مباراة الإياب بين بوكا جونيورز وريفر بليت يوم 24 نوفمبر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، فيما ستكون مواجهة نارية أخرى بعد لقاء الذهاب.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي مشوار الفريقين حتى التأهل للنهائي المنتظر:

- ريفر بليت:

تصدر ريفر بليت مجموعته برصيد 12 نقطة لعب 6 مباريات وفاز 3 وتعادل 3، ثم تخطى راسينج بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي بدور 16 من البطولة وبعد ذلك في ربع النهائي تغلب على إنديبندينتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي نصف النهائي تخطى جريميو بعد التعادل بهدفين لمثلهما لكنه تأهل بأهدافه في أرض الخصم ليصعد ويضرب موعدًا في المباراة النهائية مع بوكا جونيورز.

- بوكا جونيورز:

كان قد صعد لدور الستة عشر بعد أن ضمن المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط حيثُ فاز بمباتين وتعادل 3 وخسر مباراة ومن ثم تخطى في الدور التالي عقبة ليبيرتاد بستة أهداف مقابل هدفين في مبارتي الذهاب والإياب.

وفي ربع النهائي فاز على كروزيرو بثلاثة اهداف مقابل هدف بمجموع المبارتين ومن ثم في نصف النهائي تخطى بالميراس بأربعة اهداف مقابل هدفين.