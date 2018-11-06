فريق سبايس جيرلز يعود إلى الساحة دون فيكتوريا بيكام

ذكر فريق سبايس جيرلز البريطاني لموسيقى البوب يوم الاثنين إن شمله سيلتئم وسيقوم بجولة في بريطانيا في يونيو حزيران المقبل دون أن يأتي على ذكر ما إذا كانت فيكتوريا بيكام ستشارك.





وقال الفريق على تويتر ”خبر عاجل من سبايس... التذاكر ستطرح للبيع يوم السبت الساعة العاشرة والنصف صباحا“.





وباعت الفرقة التي تأسست عام 1994 عشرات الملايين من ألبوماتها خلال مشوارها وتصدرت أغنيات من بينها (وانابي) و(ساي يو ويل بي ذير) قائمة المبيعات في كل أنحاء العالم.





وكان الفريق يتكون بالأساس من خمس عضوات هن: فيكتوريا بيكام (بوش سبايس) وميلاني شيزولم (سبورتي سبايس) وإيما بانتون (بيبي سبايس) وميل بي (سكيري سبايس) وجيري هورنر التي كانت تشتهر سابقا باسم جيري هاليويل (جنجر سبايس).





واشتمل تسجيل مصور رافق التغريدة لقطات للعضوات جميعا باستثناء فيكتوريا بيكام وكان مصحوبا بعنوان ”الصداقة لا تنتهي أبدا: سبايس جيرلز يعلن جولة بريطانية مفاجئة“.





وقالت ميل بي لبرنامج حواري في محطة (آي.تي.في) ”تأكد تماما عودة أربعة منا... لكن... فيك (فيكتوريا بيكام) ربما تنضم إلينا في مرحلة ما“.





وانسحبت هاليويل من الفريق عام 1998 وتفرق باقي أفراده بعد إصدار ألبوم (فوريفر) عام 2000. وتجمع الفريق من جديد في جولة خلال عامي 2007-2008 ولمح إلى مزيد من لم الشمل في 2018.



