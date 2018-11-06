رئيس الوزراء يوافق على تخصيص 6400 متر بطنطا لإقامة مركز الأورام الجديد

وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 6400 متر مربع بمنطقة سبرباى بمركز طنطا بالمجان، لصالح وزارة الصحة لإقامة مركز أورام طنطا الجديد، صرح بذلك الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير مركز أورام طنطا.





ووجه الدكتور إسلام صبري مدير مركز أورام طنطا، الشكر لكل من ساهموا فى خروج هذا القرار للنور من نواب البرلمان بمحافظة الغربية والمسؤولين بالمحافظة، إيمانًا منهم بأهمية هذا الصرح الطبي ودوره في خدمة مرضى الأورام بعدد من محافظات وجه بحري إلى جانب محافظة الغربية.





كانت لجنة هندسية من جامعة عين شمس، قد أصدرت تقرير هندسى بإزالة مبنى مركز أورام طنطا لسطح الأرض لخطورته الداهمة على المرضى، وقام محافظ الغربية السابق اللواء أحمد ضيف صقر، بإرسال مذكرة لمجلس الوزراء ووزير الصحة بضرورة تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز أورام طنطا فى منطقة سبرباي بمركز طنطا .





وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 2950 لسنة 2018 بالموافقة على تخصيص مساحة 6400 متر مربع بالمجان لصالح وزارة الصحة لإقامة مركز الأورام الجديد بطنطا وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.