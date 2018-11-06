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بعد إيقافه .. ماذا يفعل الأهلي في غياب المغربي وليد أزارو؟

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
بعد إيقافه .. ماذا يفعل الأهلي في غياب المغربي وليد أزارو؟
وليد أزارو
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علاء خليف
 

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلى مباراتين، وتغريمه 20 ألف دولار، وذلك على خلفية أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التي انتهت بفوز الأحمر 3-1.

 

وكانت الكاميرات قد رصدت المهاجم المغربي وليد أزارو وهو يمزق قميصه، وهو ما فسره البعض محاولة من اللاعب للتحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء، خاصة وأن حكم المباراة الجزائري مهدي عبيد كان قد لجأ لتقنية الفيديو للتأكد قبل اتخاذ قراره باحتساب ركلة جزاء للأهلي.

 

وبهذا تأكد غياب وليد أزارو عن مباراة فريقه الأهلي ضد الترجي التونسي المقرر لها الجمعة القادمة على ملعب "رادس" في تونس، ضمن لقاء إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة القارية.

 

ماذا يفعل الأهلي في غياب وليد أزارو؟

 

وليد أزارو انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من نادي الدفاع الجديدي المغربي، ولعب "أزارو" مع المارد الأحمر 54 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، سجل 31 هدفًا واستقبلت شباكه 12 هدف، وحصل على لقب هداف الدوري الممتاز الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا.

 

منذ انضمامه للقلعة الحمراء غاب وليد أزارو عن 17 مباراة رسمية للأهلي في البطولات المختلفة (7 بالدوري – 6 بكأس مصر – 4 في دوري أبطال إفريقيا)، فاز المارد الأحمر في 9 مباريات بدون "أزارو"، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات.

 

لعب "أزارو" مع الأهلي 11 مباراة في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف، وغاب عن مباراتين فقط أمام الترجي التونسي في الجولة الأولى لدور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي، وأمام كمبالا سيتي في الجولة الثانية وخسر الأحمر 2-0.

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