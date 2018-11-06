"مميش": سيتم تحقيق مليون فرصة عمل حتى 2030



وأضاف "مميش" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن التصنيع في مصر ثم التوزيع في أفريقيا، وهذا يوفر عليهم كثيرا.



وأشار إلى أنه سيتم تصنيع عربات قطار روسية في مصر في المنطقة الصناعية، ضمن الاتفاقية الموقعة بين البلدين، ثم تخرج مباشرة للاستخدام، وبالتالي فإن الطرفان مستفيدان.



ولفت إلى أنه سيتم تحقيق مليون فرصة عمل من المنطقة الاقتصادية، حتى عام 2030، مشددًا على أن التعليم الفني في مصر تم إهماله والنظر إليه على أنه أقل من التعليم الثانوي العام.

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن روسيا لأول مرة ستأخذ منطقة صناعية خارج أراضيها، وذلك في مصر.