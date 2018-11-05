طارق السيد يعتذر عن الاستمرار في قيادة المنيا و"القماش" خلفا له

تقدم طارق السيد المدير الفني لفريق المنيا باعتذار لمجلس الإدارة عن الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني.

وأعلن عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي المنياوي قبول الاعتذار، وتوجيه الشكر للاعب الزمالك الأسبق على الفترة التي تولى خلالها تدريب المنيا.

على جانب آخر قرر مجلس إدارة المنيا اختيار خالد القماش مدرب الإسماعيلي الأسبق، ليتولى المهمة خلفاً للمدير الفني السابق.

ومن المقرر أن يقود القماش تدريبات فريق المنيا خلال الأيام المقبلة، استعداداً لمواجهة ديروط يوم 22 نوفمبر المقبل.