عاجل.. الترجي يهدد بعدم خوض إياب نهائي إفريقيا أمام الأهلي

أكد مسئولو نادي الترجي التونسي أن الفريق لن يخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في حال عدم فتح المدرج الجنوبي لملعب رادس.

وجاء تصعيد إدارةِ عميد الأندية التونسية من خلال صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الإنترنت، ردّاً على قرار الاتحاد الأفريقي الصادر في الأول من نوفمبر الجاري.

وقرّر الاتحاد الأفريقي عدم السماح لجماهير الترجي بالجلوس في المدرجات الجنوبية التي تقع خلف المرمى، وذلك بعد الأحداث التي شهدها لقاء إياب نصف النهائي أمام (بريميرو دي أجوستو) الأنجولي.