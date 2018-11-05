اليمن.. استسلام 13 حوثياً للجيش في حجة

سلم 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية أنفسهم، إلى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المنطقة العسكرية الخامسة، شمال شرق محافظة حجة.

وقال مصدر ميداني في تصريح، لموقع "المشهد اليمني" الإخباري، إن "13 حوثياً سلموا أنفسهم بعداشتداد المعارك في محيط مثلث عاهم، شمال غرب محافظة حجة".

وأضاف المصدر أن "قوات الجيش أسعفت ثلاثة من عناصر الميليشيات، فيما نقل 10 أسرى إلى مكان أمن في المنطقة".

وأحرزت قوات الجيش الوطني الإثنين، تقدماً كبيراً في الطريق الواصل بين مدينة حرض، ومثلث عاهم شرقاً.