السلطات التركية توقف 24 مشتبهاً في انتمائهم لتنظيم داعش

أوقفت السلطات التركية، 24 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى داعش الإرهابي، في 11 ولاية.





وقال بيان للنيابة العامة في ولاية دياربكر، جنوب شرق تركيا، اليوم الإثنين، إن عمليات أمنية نفذت في 11 ولاية، ضد أشخاص ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، كانوا يحولون أمولاً إلى سوريا، ولبنان، والعراق، وإندونيسيا، وليبيا.





وأضاف البيان: "أوقف 24 مشتبهاً، وضبط 579.608 ألف دولار، و5285 يورو، و1.8مليون وليرة تركية، و124 ألف ليرة سورية، و36 هاتف محمول، و18 جهاز كمبيوتر، و10 أقراص صلبة".





وتتهم تركيا داعش بالمسؤولية عن هجمات شهدتها البلاد، كان أكثرها دموية تفجيران انتحاريان ضد تجمع للأكراد في 2015 أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، ذهب ضحيتهما 103 قتلى، وأكثر من 500 مصاب.