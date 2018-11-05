مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى مقاتلاتها اعترضت، اليوم الاثنين، طائرة استطلاع أمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن.





وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته الاثنين بهذا الصدد: "رصدت الوسائل النظامية لمراقبة المجال الجوي فوق المياه الدولية للبحر الأسود، عند الساعة الـ10 صباحا من 5 نوفمبر، جسما طائرا مجهول الهوية كان يقترب من المجال الجوي للاتحاد الروسي".





وأضافت الوزارة: "أقلعت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة للقوات المناوبة للدفاع الجوي من المطار الأقرب لموقع الحادث، لاعتراض الهدف واقتربت من الجسم بمسافة آمنة وحددت أنه طائرة EP-3E Aries للاستطلاع الإلكتروني التابعة للقوات البحرية الأمريكية".





وذكرت الدفاع الروسية أن "طاقم المقاتلة أفاد بتحديد هوية الطائرة الأمريكية للاستطلاع الإلكتروني وقام بمراقبتها مع منع وقوع انتهاك الحدود الجوية للاتحاد الروسي والالتزام بكل قواعد الأمن اللازمة".

وتابع البيان أن المقاتلة عادت إلى مطار مرابطتها بعد التأكد من أن طائرة الاستطلاع الأمريكية غيرت مسارها للابتعاد عن المجال الجوي الروسي.





ويأتي بيان الوزارة بعد أن اتهمت البحرية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، القوات الجوية الروسية بتنفيذ عملية اعتراض "غير آمن" لطائرة الاستطلاع الإلكتروني الأمريكية "EP-3E Aries II" التي كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مياه البحر الأسود.