ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:21 م
مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود
طباعة
وكالات
 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى مقاتلاتها اعترضت، اليوم الاثنين، طائرة استطلاع أمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن.


 

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته الاثنين بهذا الصدد: "رصدت الوسائل النظامية لمراقبة المجال الجوي فوق المياه الدولية للبحر الأسود، عند الساعة الـ10 صباحا من 5 نوفمبر، جسما طائرا مجهول الهوية كان يقترب من المجال الجوي للاتحاد الروسي".


 

وأضافت الوزارة: "أقلعت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة للقوات المناوبة للدفاع الجوي من المطار الأقرب لموقع الحادث، لاعتراض الهدف واقتربت من الجسم بمسافة آمنة وحددت أنه طائرة EP-3E Aries للاستطلاع الإلكتروني التابعة للقوات البحرية الأمريكية".


  

وذكرت الدفاع الروسية أن "طاقم المقاتلة أفاد بتحديد هوية الطائرة الأمريكية للاستطلاع الإلكتروني وقام بمراقبتها مع منع وقوع انتهاك الحدود الجوية للاتحاد الروسي والالتزام بكل قواعد الأمن اللازمة".

 

 

وتابع البيان أن المقاتلة عادت إلى مطار مرابطتها بعد التأكد من أن طائرة الاستطلاع الأمريكية غيرت مسارها للابتعاد عن المجال الجوي الروسي.


 

ويأتي بيان الوزارة بعد أن اتهمت البحرية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، القوات الجوية الروسية بتنفيذ عملية اعتراض "غير آمن" لطائرة الاستطلاع الإلكتروني الأمريكية "EP-3E Aries II" التي كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مياه البحر الأسود.

المزيد عن: مقاتلة طائرة روسية تعترض البحر الأسود أمريكية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
0
x
22:00
0
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
22:00
0
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
1
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 10:50:05 PM