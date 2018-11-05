تونس.. التعديل الحكومي الجديد يضم وزيراً من عهد بن علي وآخر يهودياً

أعلن رئيس الحكومة في تونس، يوسف الشاهد، مساء اليوم الإثنين، تعديلاً وزارياً ليشمل 12 حقيبة وزارية.

وجاء إعلان القائمة بعد أزمة سياسية استمرت أشهراً بسبب ضغط حزب حركة نداء تونس الفائز في انتخابات 2014 والاتحاد العام التونسي للشغل، والذين تصدرا الجبهة المطالبة بإقالة الحكومة.

وتضمنت قائمة الوزراء الجدد، الدبلوماسي السابق كمال مرجان في منصب وزير الوظيفة العمومية عن حزب المبادرة، وهو الذي شغل منصب آخر وزير خارجية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في2011.

كما تضمنت القائمة رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي وزيراً للسياحة، بدل سلمى اللومي التي عُينت مديرة الديوان الرئاسي للرئيس الباجي قايد السبسي.

والطرابلسي، هو نجل بيريز الطرابلسي، رئيس كنيس الغريبة الشهير بجزيرة جربة، الذي يشهد احتفالات سنوية تستقطب اليهود من أصقاع العالم.

وتولى هشام بن أحمد منصب وزير النقل في التعديل الجديد بدل رضوان عيارة، الذي بات الوزير المكلف بالتونسيين بالخارج، وسيتولى رجل القانون فاضل محفوظ منصب وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني، وكريم الجموسي منصب وزير العدل، ونور الدين الساملي وزارة التجهيز والإسكان.

وعين الشاهد سنية بالشيخ وزيرةً للشباب الرياضة، وعبد الرؤوف الشريف وزيراً للصحة، ومختار الهمامي وزيراً للبيئة، والهادي مقني وزيراً لأملاك الدولة، وسيدة لونيس وزيرة للتشغيل.