نجل المؤرخ ميلاد حنا: شباب العالم يحسدون مصر على الرئيس السيسي
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:19 مكساب أحمد
قال هاني ميلاد حنا، نجل المؤرخ ميلاد حنا، إن فكرة منتدى شباب العالم ذكية ورائعة وتخرج عن الأفكار النمطية، لافتًا إلى أنه تحاور مع الشباب الذين حضروا منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فوجدهم يحسدون مصر على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت "حنا"، خلال حواره مع فضائية "on e"، مساء الإثنين، إلى أن هناك انطباع عام لدى الشباب الحاضرين في المنتدى بأن السيسي قيادة نظيفة، وهناك رغبة لدى معظمهم بوجود قيادة مماثلة لـ"السيسي" في بلادهم.
وأشار إلى أن ما يحدث من قبل الجماعات الإرهابية ضد المسيحيين ليس فتنة طائفية، ولكنها جرائم ضد الإنسانية، ويجب التعامل معها وفقَا لهذا الإطار..
وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية مساء السبت من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
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