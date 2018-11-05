نجل المؤرخ ميلاد حنا: شباب العالم يحسدون مصر على الرئيس السيسي

قال هاني ميلاد حنا، نجل المؤرخ ميلاد حنا، إن فكرة منتدى شباب العالم ذكية ورائعة وتخرج عن الأفكار النمطية، لافتًا إلى أنه تحاور مع الشباب الذين حضروا منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فوجدهم يحسدون مصر على الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ولفت "حنا"، خلال حواره مع فضائية "on e"، مساء الإثنين، إلى أن هناك انطباع عام لدى الشباب الحاضرين في المنتدى بأن السيسي قيادة نظيفة، وهناك رغبة لدى معظمهم بوجود قيادة مماثلة لـ"السيسي" في بلادهم.





وأشار إلى أن ما يحدث من قبل الجماعات الإرهابية ضد المسيحيين ليس فتنة طائفية، ولكنها جرائم ضد الإنسانية، ويجب التعامل معها وفقَا لهذا الإطار..



