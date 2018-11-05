ارتفاع العملات الإلكترونية وسط أنباء عن تغيير قواعدها

رتفعت أسعار العملات الإلكترونية، اليوم الاثنين، وسط أنباء عن تغير قواعد هذه العملات.





وسجل سعر عملة بيتكوين ارتفاعاً بنسبة 0.97٪ ليصل إلى 6،478.60 دولاراً في بورصة بيتفينكس، وذلك منذ الساعة 8:58 صباحاً بالتوقيت الشرقي (13:58 بتوقيت جرينتش).





وكانت العملة الإلكترونية في مجملها مرتفعة، حيث بلغ إجمالي قيمة بيتكوين السوقية 212 مليار دولار، مقارنة بـ 208 مليارات دولار يوم أمس الأحد.





وارتفع سعر عملة الإيثريوم، أو إيثر، بنسبة 4.72٪ إلى 211.97 دولاراً، في حين سجلت الليتكوين 54.071 دولاراً، لتكون مرتفعة بنسبة 0.91٪، وارتفعت الريبل بنسبة 2.22٪ إلى 0.46749.





بالإضافة إلى ذلك، زاد سعر البيتكوين كاش، الذي قفز بنسبة 20٪ يوم أمس الأحد، وسط أنباء عن تغير قواعد العملات الإلكترونية. وتم دعم هذه الحركة من خلال منصة العملات الإلكترونية Binance، التي ساعدت على دفع السعر للأعلى.