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الإمارات تعلن عن قائمتها لمواجهة مصر وديًا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:31 م
الإمارات تعلن عن قائمتها لمواجهة مصر وديًا
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محمد الصو
 

أعلن الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بالإمارات، عن قائمة منتخب بلاده لمواجهة مصر وديًا استعدتدًا لنهائيات كأس الإمم الآسيوية.


ويخوض الأبيض الإماراتي، معسكرًا في بلاده بالفترة من 6 إلى 20 نوفمير الجاري، على أن يتخلله مواجهتين وديتين أمام بوليفيا ومصر.


ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الإماراتي، وديًا يوم 20 من الشهر الجاري استعدادًا لنهائيات كأس الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.


وجاءت قائمة المنتخب الإماراتي كالآتي:


خالد عيسى، وإسماعيل أحمد، وبندر الإحبابي، وعامر عبد الرحمن، وأحمد برمان، وريان يسلم (العين)، وفارس جمعة، وعلي مبخوت، وخلفان مبارك، وأحمد ربيع، وزايد العامري (الجزيرة)، وإسماعيل مطر، ومحمد حسن والشامسي، وأحمد راشد (الوحدة)، ووليد عباس، وماجد حسن، وإسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، ومحمود خميس، وخليفة مبارك غانم، وطارق أحمد، وأحمد الياسي، ومحمد العكبري (النصر)، وخميس إسماعيل، وعلي سالمين (الوصل)، والحسن صالح، وماجد سرور (الشارقة)، وفهد الظنحاني (بني ياس)، وسعيد جاسم (الظفرة).

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